Симферополь, , 09:08 — REGNUM Первый пассажирский поезд из Москвы, преодолев Крымский мост, прибыл 26 декабря в Симферополь. Он отправился с Казанского вокзала столицы около полуночи 23 декабря.

Двухэтажная «Таврия» стала первым в истории прямым поездом из российской столицы в Крым. Поезд прибыл в 08:47 мск.

В пути состав провёл 33 часа, на вокзале Симферополя его встречали с флагами России и Крыма, присутствовали руководители республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Севастополь прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга. Путь он преодолел за 43,5 часа.

Читайте также: Первый рейсовый поезд отправился из Москвы в Крым — фоторепортаж

А также: Симферопольский вокзал ожил — глава Крыма