Тбилиси, , 09:08 — REGNUM Министерство финансов Грузии допустило рост задолженности телеканала «Рустави 2» по налогам, а теперь ведет себя безответственно, проявив принципиальность. С таким заявлением 25 декабря выступил генеральный директор канала Паата Салия, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Главу телекомпании возмутило, что на его счета в банке минфин Грузии наложил инкассо, то есть все суммы, поступающие на них, пойдут в счет погашения задолженности.

«Я считаю, что это абсолютно безответственное действие в данном случае, поскольку оно может помешать деятельности телекомпании, — заявил Салия, — Еще раз заявляю, что 27-миллионная задолженность накопилась именно из-за того, что такую принципиальность как сейчас минфин и Служба доходов не проявляли в условиях прежнего менеджмента, когда на протяжении лет накапливался этот долг».

Директор канала возмутился, что многие годы со стороны финансового ведомства подобных действий не было, а теперь, когда выплата текущей задолженности немного задержана, применяются такие жесткие меры. Салия пообещал постараться выплатить текущую задолженность и призвал министерство финансов в дальнейшем не прибегать к подобным мерам.

Напомним, 25 декабря пресс-служба минфина Грузии публично сообщила, что на счета телекомпаний «Рустави 2», «ТВ Пирвели» и «Кавкасия» наложено инкассо. В заявлении было подчеркнуто, что данная мера предпринимается не из-за накопившейся задолженности за несколько лет, а из-за неуплаты налогов с 1 октября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин Грузии наложил инкассо на счета трех телекомпаний