Чита, , 08:56 — REGNUM Бензиновый ажиотаж в Забайкальском крае, который спровоцировала проблема с поставками топлива по железной дороге, всё ещё наблюдается. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на министра экономического развития Забайкальского края Александра Бардалеева, в некоторых районах выдается 10 литров на сутки одному физическому лицу.

По словам чиновника, самая напряженная обстановка была в Калганском и Нерчинско-Заводском районах, но сейчас проблема снята, поставки будут усилены и увеличены. Известно, что компания «Роснефть» обеспечила 10-дневный запас топлива, а также порядка 8 тысяч тонн топлива поступит в ближайшие дни. Власти Забайкалья рассчитывают на то, что во время новогодних праздников и в дальнейшем все будет работать без ограничений и перебоев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже третью неделю Забайкальский край испытывает перебои в поставках автомобильного топлива. Наиболее остро ситуация сложилась в отдалённых районах региона.

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