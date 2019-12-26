Ханой, , 08:54 — REGNUM В 2019 году Южная Корея стала самым крупным инвестором во Вьетнаме. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства планирования и инвестиций Вьетнама.

Согласно опубликованным данным, в период с января по 20 декабря 2019 года объём иностранных инвестиций во Вьетнам составил $38,02 млрд, что на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты отмечают, что рост объёмов инвестиций связан с увеличением притока новых инвестиций и скупкой иностранцами акций вьетнамских компаний.

Известно, что общий объём инвестиций из Южной Кореи составил $7,92 млрд или 20,8% от общей суммы инвестиций, из Гонконга — $7,87 млрд, из Сингапура — $4,5 млрд.

Отмечается, что 64,6% средств было инвестировано в производство, 10,2% — в недвижимость.