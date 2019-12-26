Москва, , 08:51 — REGNUM Российский госбюджет поучил 6,2 трлн рублей за последние три года от сделки по сокращению добычи ОПЕК+. Об этом 26 декабря рассказал министр энергетики России Александр Новак.

«По нашим оценкам, благодаря сделке ОПЕК+ и сопровождающему ее росту цен на нефть (российский) бюджет получил за три года 6,2 трлн руб. дополнительных доходов», — сказал Новак в интервью РБК.

Кроме этого, глава российского Минэнерго отметил, что Россия пошла на соглашение о сокращении нефтедобычи, чтобы иметь потенциал для наращивания с целью балансировки и сохранения комфортного уровня цен при возникновении дополнительного спроса на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что последствия загрязнения нефти из трубопровода «Дружба» будут полностью устранены до середины 2020 года.