Москва, , 08:45 — REGNUM Двусторонние проекты на сумму $25 млрд в торгово-экономической и инвестиционной сферах планируют реализовать Россия и Узбекистан до 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского внешнеполитического ведомства.

25 декабря в Москве состоялись узбекско-российские межмидовские политические консультации. Стороны обсудили развитие отношений в различных сферах. Отмечалось, что по итогам 11 месяце 2019 года товарооборот между Россией и Казахстаном составил $5,8 млрд, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели двусторонние переговоры на полях саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

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