Салехард, 26 декабря 2019, 08:26 — REGNUM В Уральском федеральном округе годовая продовольственная инфляция в ноябре 2019 года по сравнению с октябрём снизилась на 0,2% и составила 3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка России.
Прирост цен на мясо снизился за счёт роста объёмов производства свиноводческих комплексов. Цены на свинину упали за 11 месяцев на 2,2%, а сахар — на 30%.
Вместе с тем, из-за ценовой политики импортёров, выросла стоимость фруктов, особенно бананов.
В целом в Уральском федеральном округе в ноябре 2019 года годовая инфляция составила 3,5%, став равной общероссийскому показателю.