Салехард, , 08:26 — REGNUM В Уральском федеральном округе годовая продовольственная инфляция в ноябре 2019 года по сравнению с октябрём снизилась на 0,2% и составила 3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка России.

Прирост цен на мясо снизился за счёт роста объёмов производства свиноводческих комплексов. Цены на свинину упали за 11 месяцев на 2,2%, а сахар — на 30%.

Вместе с тем, из-за ценовой политики импортёров, выросла стоимость фруктов, особенно бананов.

В целом в Уральском федеральном округе в ноябре 2019 года годовая инфляция составила 3,5%, став равной общероссийскому показателю.