Москва, 26 декабря 2019, 08:26 — REGNUM Сегодня, 26 декабря, президент России Владимир Путин проведёт заседание Государственного совета, посвященное аграрной политике, сообщается на сайте Кремля.
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Участники заседания обсудят вопросы эффективного производства сельхозпродукции.
Также планируется рассмотреть реализацию программы по развитию сельских территорий в регионах России.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года президент России Владимир Путин внёс изменения в состав президиума Государственного совета.
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