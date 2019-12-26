Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Новая модель XT6 американского автопроизводителя Cadillac появится в России в марте 2020 года. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Премьера XT6 состоялась в американском городе Детройте в 2019 году.

На автомобильном рынке России будет продаваться XT6 с 199-сильным турбированным агрегатом рабочим объёмом 2 л. Он будет сочетаться с 9-скоростным «автоматом». Привод у автомобиля 4×4 с тремя режимами.

Автопроизводитель укомплектовал машину солидным набором систем безопасности: функцией контроля полосы движения, контролем слепых зон и системой автоторможения.

Внутри модели есть новая информационно-развлекательная система с размером экрана 8 дюймов. Также в машине есть функция беспроводной зарядки телефонов. В зависимости от положения кресел объем багажника составляет от 356 до 2 228 литров. Длина модели равна 5050 мм, а колесная база составляет 2 863 мм.

Стоимость новинки автопроизводитель пока не раскрывает.

Напомним, премьера внедорожника Escalade нового поколения состоится 4 февраля 2020 года. Авто будет создано на платформе T1XX от Chevrolet Silverado. При этом новинка будет иметь многорычажную заднюю подвеску.

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