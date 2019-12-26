Москва, , 08:10 — REGNUM Торги на Мосбирже 25 декабря открылись укреплением по рублю. Этому способствовали налоговый период и закрытие мировых бирж в связи с празднованием в большинстве стран Рождества, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам торгов рубль укрепился к доллару и британцу. Пара доллар/рубль снизилась на 0,19%, до 61,85 руб., фунт/доллар — на 0,11%, до 80,21 руб. Потери к евро составили 0,09%.

25 декабря российские компании перечисляли в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. 30 декабря они будут перечислять налог на прибыль. Суммарный объем перечислений примерно составит 1,4 трлн рублей.

На вечерней сессии рубль растерял большую часть прибыль. На тонком рынке такое поведение спекулянтов было ожидаемым, поскольку неизвестно как откроются биржи после Рождества.

24 декабря цена на нефть марки Brent закрылась на уровне $67.19. Ближайшая цель для покупателей $68. После двухдневного роста возможна нисходящая коррекция. Для продолжения ралли желательно, чтобы цена откатилась не ниже $66,70.

По паре доллар/рубль прогнозируется уровень 61. Если скорость укрепления рубля сохранится до конца года, то такая цена достигнет рубль к 5 января 2020 года.

А так как первые полгода для нацвалюты благоприятны по сезонным циклам, то с технической точки зрения рублю ничего не мешает опуститься ниже психологического уровня 60 руб./доллар.

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