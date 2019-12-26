Нижний Новгород, , 08:09 — REGNUM В Нижегородской области к началу декабря 2019 года за газ десять промышленных и теплоснабжающих компаний должны почти 0,5 млрд рублей. АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» обнародовало антирейтинг основных должников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общий долг за газ у пяти промышленных предприятий составил 107,6 млн рублей, из которых на АО «Павловский молочный завод» приходится 3,8 млн рублей, на АО «Балахнинское стекло» — 3,7 млн рублей, ООО «Силикатстрой» — 2,4 млн рублей, ОАО «Силикатный завод №1» — 2,2 млн рублей и ООО «Метмаш» — 1,6 млн рублей.

Долги теплоснабжающих компаний существенно выше — на пять из них приходится 391,8 млн рублей. Первое место этого антирейтинга — за ООО «Управляющая компания НОКК» АО «Нижегородская областная коммунальная компания» — 166 млн рублей. АО создано в 2009 году, контрольный пакет принадлежит правительству Нижегородской области. Второе место по размеру долга за арзамасским муниципальным унитарным Теплоэнергетическим производственным предприятием («МУ ТЭПП г. Арзамаса»), которое свыше года не может расплатиться по долгам, из-за чего периодически возникает риск ограничения поставок тепла. На начало декабря 2019 года сумма его задолженности — 143 млн рублей. При этом в июне 2019 года МУ ТЭПП из областного бюджета уже выделяли 200 млн рублей на погашение долгов.

Третье место антирейтинга занимает ещё один поставщик тепла — МУП «Новосмолинское» (14 млн рублей), четвёртое — МУП ЖКХ «Жилсервис» (13 млн рублей) и последнее — ООО «Рикор Энерго» (7 млн рублей).