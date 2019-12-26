Салехард, , 08:09 — REGNUM В Уральском федеральном округе в ноябре 2019 года годовая инфляция составила 3,5%, став равной общероссийскому показателю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка России.

Самая высокая инфляция, по сравнению с другими регионами УФО, наблюдается в Свердловской области — 4,2%. В Тюменской области она составила в ноябре 2019 года 2,7%, в ХМАО — 2,3%, в ЯНАО — 1%. Низкая инфляция на севере Урала связана с развитием транспортной логистики и крупных торговых сетей.

Отмечается, что в декабре Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года в целом по стране до 2,9−3,2%.

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