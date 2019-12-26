Москва, , 08:06 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен несмотря на американские ограничительные меры, заявил в интервью РБК министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, говорить о том, что швейцарский трубоукладчик Allseas не сможет достроить газопровод, пока преждевременно, поскольку они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций.

«Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы», — сказал министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря работы по прокладке трубопровода «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании были остановлены. Компания Allseas заявила о приостановке работ под угрозой санкций США. По словам экспертов, сроки окончания строительства газопровода могут сдвинуться на 3−6 месяцев.

Напомним, трубопровод «Северный поток — 2» общей протяжённостью более 1,2 тыс. км планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ежегодная пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

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