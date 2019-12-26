Магадан, Магаданская область, , 08:05 — REGNUM Эксперты отмечают значительное подорожание рыбы на Дальнем Востоке в 2019 году. Оптовая цена на кету увеличилась более чем на 14%, тихоокеанская сельдь подорожала на 16%, минтай — на 12%. В рознице стоимость рыбы ещё выше.

Стоимость кеты на Дальнем Востоке в среднем 195 рублей за кг, горбуши — 106 рублей, а нерки — 430 рублей.

«Такого существенного роста не должно быть, хотя улов в этом году на Дальнем Востоке был ниже 2018 года. Плюс неправильная система хранения и транспортировки приводит к росту объёма некачественной рыбы в опте, что также негативно сказывается на цене. Ассортимент сейчас хуже, чем наблюдался в кризис», — цитирует «Газета.Ru» директора «Рыбразводного предприятия № 1» Александра Ходоса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области в 2019 году открыли два новых рыбоводных хозяйства в рамках госпрограммы «Развитие товарной аквакультуры».