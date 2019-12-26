Москва, , 07:42 — REGNUM Любая украинская компания, не только «Нафтогаз», может напрямую покупать у России газ, но по рыночной цене. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК, опубликованном 26 декабря.

Новак подчеркнул, что в законодательстве Украины это разрешено. Министр отметил, что украинские компании могут и дальше покупать газ по «реверсу», у стран Евросоюза, но при такой схеме стоимость газа выше, чем в случае прямых поставок из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона планирует получить $15 млрд за пять лет за счет транзита российского газа.

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