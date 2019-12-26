Казань, , 07:24 — REGNUM Обанкроченный зеленодольский мясокомбинат «Даль-Кама» из Татарии обратился в арбитраж Московской области с иском к одному из должников на сумму свыше 991 млн рублей. Дело принято в упрощённом порядке, до 16 января 2020 года стороны должны предоставить недостающие документы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ООО «Зеленодольский мясокомбинат «Даль-Кама» потребовало взыскать с подмосковного ООО «Мир вкуса» 991 000 000,8 рубля.

Напомним, комбинат признан банкротом в январе 2019 года. Дата следующего судебного заседания — 13 мая 2020 года. На сегодня в ООО идёт этап конкурсного производства, расчёт с кредиторами и формирование конкурсной массы. За декабрь арбитражный управляющий подал 32 гражданских иска по взысканию долгов с разных компаний — Москвы, Свердловской, Московской и Нижегородской областей, Татарии. Среди крупных претензий — иск к казанскому «Молсервису» на 8 167 052,9 рубля, слушания по которому назначены на 20 января 2020 года.

В октябре 2019 года директор компании был осуждён на 3,5 года условно за мошенничество на сумму 5,7 млн рублей. Речь шла о возмещении НДС, при оформлении которого были использованы фиктивные сделки с контрагентами.