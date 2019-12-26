Москва, , 06:58 — REGNUM ГКУ Москвы «Информационный город» 5 февраля 2020 года подведёт итоги открытого конкурса на комплексные услуги по технической поддержке и системному сопровождению для обеспечения бесперебойного функционирования официального портала мэра и правительства Москвы в 2020—2021 годах. Профинансируют услугу из бюджета Москвы, стоимость превышает 212 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из бюджета столицы на этот контракт готовы потратить 212 406 864,21 рубля. Приём предложений будет происходить до 31 января 2020 года. Из техзадания следует, что в задачи победителя входит не только организация службы техподдержки, но и прикладное, системное администрирование, адаптационное сопровождение.

«Услуги основного этапа оказываются для всех независимых подсистем системы», — отмечается в техзадании.

Напомним, 25 декабря 2019 года стало известно об увольнении чиновника московской мэрии, отвечавшего за процедуру электронного голосования на сайте при выборах в гордуму. Эксперимент проходил со сбоями и вызвал массу нареканий.