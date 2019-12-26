Москва, , 05:57 — REGNUM В новой версии законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), который разрабатывают в Минфине России, будет определён минимальный размер взноса в новую добровольную накопительную систему, передаёт 25 декабря Интерфакс со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что предложенный по инициативе Ассоциации НПФ минимальный размер взноса будет составлять 1% от установленного в России минимума оплаты труда. В свою очередь Минфин поддержал эту инициативу.

Добавим, в соответствии с концепцией ГПП, жители России смогут переводить средства по обязательному пенсионному страхованию не ранее чем через 6 месяцев после заключения соответствующего договора. Таким образом, минимальный ежемесячный платёж в 2020 году с учётом уровня прожиточного минимума в России в 2019 году (11 тыс. 280 рублей) может составить 121 рубль.

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