Москва, , 05:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил группу компаний «Русгидро» с 15-летием создания. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба компании.

В письме, опубликованном на сайте «Русгидро», отмечается, что она объединяет мощные электростанции, проектно-изыскательские, научно-исследовательские, инжиниринговые и энергосбытовые организации, и заслуженно считается крупнейшей электроэнергетической компанией России.

«С удовлетворением отмечу, что сегодня, как и в предыдущие годы, в холдинге работают компетентные и опытные специалисты, которые берегут и развивают профессиональные традиции, понимают важность и востребованность своего труда, делают ставку на привлечение серьезных инвестиций, модернизацию инфраструктуры отрасли, внедрение инновационных технологий. Вносят весомый вклад в совершенствование Единой энергетической системы России», — говорится в поздравлении президента.

Напомним, группа «Русгидро» является владельцем большинства гидроэлектростанций в России — более 70 ГЭС и других объектов энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, «Русгидро» включена в правительственный план приватизации государственных компаний на 2020−2022 годы.

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