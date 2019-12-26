Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Полтора триллиона долларов наличными, которых не могут найти центробанки мира, не пропала бесследно, а лежит в банковских ячейках по всему миру. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, отвечая на вопрос журналистов о местонахождении денег, передает канал телеканал Fox News.

По словам министра, каждый хочет иметь на руках доллары, так как американская валюта имеет статус мировой резервной валюты. Мнучин подчеркнул, что спрос на доллар возрастает все больше.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики инвестиционных банков Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и Citigroup прогнозируют, что в 2020 году американскую валюту ждет умеренное падение.

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