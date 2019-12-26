Биробиджан, , 04:30 — REGNUM Стабильные поставки топлива для котельных в Еврейской автономной области врио губернатора Ростислав Гольдштейн пообещал наладить к февралю 2020 года.

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В ЕАО с осени 2019 года действует режим ЧС. Его ввели из-за того, что в 16 населённых пунктах, где проживают более 16 тыс. человек, котельные не были готовы к зиме, не было запаса топлива. Такая ситуация с отоплением сложилась в том числе из-за несбалансированности областного бюджета. Сейчас в населённых пунктах региона периодически возникают сбои в поставках угля и мазута, из-за чего неоднократно падала температура в домах, пишет ТАСС.

«В феврале войдём в нормальный график работы по поставкам топлива для котельных, начнём наращивать запасы топлива», — отметил Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области замерзает целый посёлок, куда не смогли завезти уголь.