Петропавловск-Камчатский, , 03:59 — REGNUM Два новых судна на воздушных подушках прибыли на Камчатку для работу в северных районах полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

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Оба судна, с истинно камчатскими названиями «Орлан» и «Беркут», проходят сейчас регистрационные процедуры. Каждое судно вмещает до 20 пассажиров, порядка 2,1 тонны грузов, способно развивать скорость до 60 км/час.

Суда построены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Камчатского края» на верфи в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, новый сейнер для камчатских рыбаков заложен на судостроительном заводе им. Октябрьской революции. В последний раз подобное судно сошло со стапелей завода в 2012 году.