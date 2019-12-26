Москва, , 03:30 — REGNUM Темп роста объёмов микрофинансирования в России вдвое превысит аналогичный показатель в сфере банковского кредитования по итогам 2019 года, сообщают эксперты Национального рейтингового агентства в докладе по итогам деятельности микрофинансовых организаций в III квартале 2019 года.

«Рост сегмента микрофинансирования в 2019 году может составить порядка 27−30%», — сообщают аналитики.

Они также прогнозируют, что в будущем показатель увеличится в связи с расширением клиентской базы и работе по отлаженной схеме привлечения граждан в сферу микрокредитования. Кроме того, игроки на этом рынке всё больше прибегают к онлайн-кредитованию, что снижает операционные издержки и ещё больше расширяет их возможности.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что число жалоб на работу микрофинансовых организаций (МФО) за 10 месяцев 2019 года увеличилось на 29,8%.

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