Белогорск, Амурская область, , 03:06 — REGNUM Первую в России линию по производству соевого изолята после двух лет строительства открыли в Приамурье: маслоэкстракционный завод в Белогорске получил возможность выйти на отечественный рынок с продуктом глубокой переработки сои, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На предприятии введены в эксплуатацию все инфраструктурные объекты: инженерные сети, котельная и станция биологической очистки, которые рассчитаны на работу двух линий по производству изолята. Общий объём инвестиций на создание всей необходимой инфраструктуры и первой линии по переработке составил порядка 2,5 млрд рублей. Стоимость создания второго цеха — 1,4 млрд рублей. Основными рынками сбыта станут Россия и страны Азии.

«В работе завода принципиально важен рынок сбыта. Нам необходимо выходить на экспорт в страны Азии, такие как Китай, Южная Корея и Япония. В конце ноября состоялась бизнес-миссия в Японию, в ходе визита представители амурских компаний сельхозтоваропроизводителей обсудили с японскими импортерами варианты поставок соевой продукции», — сказал губернатор области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, кадры для предприятия по переработке сои подбирались практически со всей страны, в частности, ряд специалистов приехал в Приамурье из Сибири.