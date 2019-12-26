Москва, , 02:40 — REGNUM Роскосмос не смог оспорить решение суда первой инстанции, которая в октябре 2019 года отклонила одну из его претензий к ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш» — головному предприятию этой же госкорпорации. В споре речь шла о неустойке в размере более 1,69 млн рублей, которую истец вменял за нарушение одного из этапов реализации госконтракта от 2018 года. Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу и оставил решение в силе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Контракт на 560 559 800 рублей на выполнение составной части научно-исследовательской работы для государственных нужд был заключен в сентябре 2018 года. Его должны были реализовать в рамках Федеральной космической программы РФ на 2016 — 2025 годы.

«Согласно пункту 1.1. контракта, головной исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями государственного контракта составную часть научно — исследовательской работы (СЧ НИР) на тему «Прикладные исследования по совершенствованию условий осуществления инвестиционной деятельности и формированию отраслевой нормативной базы для проектирования, строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов космической инфраструктуры» (в части работ второго этапа) и своевременно передать заказчику», — отмечается в материалах суда.

Заказчик посчитал, что сроки по одному из этапов были нарушены и потребовал выплаты пени. Суды первой и второй инстанций с этим не согласились.

Напомним, в конце января 2020 года суд рассмотрит ещё одну претензию госкорпорации к ФГУП, но в этот раз речь идёт о сумме свыше 25,8 млн рублей. Она также заявлена как пени за нарушения по одному из реализуемых контрактов.

Роскосмос потребовал со своего головного предприятия крупную неустойку