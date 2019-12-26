Москва, , 01:25 — REGNUM Швейцарская компания Allseas, приостановившая работы по укладке труб для газопровода «Северный поток — 2», еще может завершить проект. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК.

По словам Новака, говорить о выходе Allseas из проекта рано. Компания приостановила работы и отправила запрос в Минфин США для получения разъяснений. Окончательное решение Allseas примет после ответа американских властей.

Министр уверен, что «Северный поток-2» обязательно будет достроен. Он добавил, что строителям осталось закончить укладку менее 160 километров трубы из примерно 1200.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря компания Allseas объявила о приостановке работ из-за принятия в США закона об оборонном бюджете на 2020 год, который предполагает введение санкции в отношении организаций, занимающихся строительством газопровода «Северный поток — 2».

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