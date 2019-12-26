Бишкек, , 01:22 — REGNUM Руководство Бишкека планирует приобрести в лизинг 520 пассажирских автобусов, работающих на газе. Проект соответствующего постановления на общественное обсуждение вынес городской парламент.

Необходимость закупки автобусов в столь большом количестве власти киргизской столицы объясняют необходимостью улучшения качества пассажироперевозок и обеспечения горожан достаточным количеством общественного транспорта.

В мэрии Бишкека отмечают, что в настоящее время у нее на балансе числятся 447 муниципальных автобусов, из которых только 190 находятся в технически исправном состоянии — в том числе 60 автобусов, которые были приобретены в апреле 2019 года, а также 145 автобусов, которые простаивают в ожидании ремонта, и 142 автобуса, подлежащих списанию.