Бишкек, , 00:55 — REGNUM В рамках программы «ВСП+» сельхозпроизводители Киргизии экспортируют в страны Европейского союза преимущественно сухофрукты, мед и фасоль. Об этом на парламентских слушаниях заявил министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев, передает «Tazabek».

По словам высокопоставленного чиновника, основные сложности, которые при этом возникают у киргизстанских экспортеров, связаны с проблемами логистики, сертификации и языковым барьером.

Глава минсельхоза отметил, что власти страны пытаются помочь им в разрешении этих проблем — проводят работу по кооперации частных предпринимателей-экспортеров и при поддержке международных доноров обучают местных аграриев и предпринимателей тому, как налаживать поставки сельхозпродукции на внешние рынки.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2016 года Европейский союз одобрил присоединение Киргизии к программе «Всеобщая система преференций плюс» («ВСП+»), позволяющей применить нулевые таможенные ставки для 6000 товарных позиций при их экспорте в страны ЕС.

Отметим, что требования, предъявляемые к экспортерам в рамках «ВСП+», включают в себя не только технические и экологические регламенты, но и выполнение страной обязательств по соблюдению прав человека.