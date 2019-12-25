Дамаск, , 23:49 — REGNUM Сирийские специалисты и представители российских компаний начали геологическую разведку нефтяных и газовых месторождений в Средиземном море, сообщила 25 декабря в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen политический советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

«Я впервые сообщаю об этом: Сирия начала геологоразведочные работы на месторождениях нефти и газа в Средиземном море совместно с российскими компаниями», — заявила Бусейна Шаабан.

При этом она отметила, что сирийские власти начали готовиться к этому ещё несколько лет назад.

Бусейна Шаабан не стала уточнять, о каких российских компаниях идёт речь.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в декабре 2013 года министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии заключило договор с российской компанией «Союзнефтегаз» о разведке нефти и газа в территориальных водах Сирии.

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