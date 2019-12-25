Рига, , 23:37 — REGNUM В этом году представитель государственного предприятия Латвийские дороги (Latvijas valsts ceļi) Анна Кононова сообщила о том, что компанией было полностью восстановлено 300 км латвийских дорог, написал портал LSM.

Всего предприятием было начата реставрация 80 участков, из них на 67 работы были закончены. В общей сложности по улучшению трасс работы были проведены на 1000 километрах дорог. Самым протяженным объектом для ремонта компании Latvijas valsts ceļi стала региональная дорога между Вентспилсом и Кулдигой.