Москва, , 23:08 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации может купить акции Сбербанка, принадлежащие Банку России, за счет средств Фонда национального благосостоянии (ФНБ). Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями готовящейся сделки.

По данным источников, Минфин рассчитывает те средства ФНБ, которые пойдут на покупку у Банка России его доли Сбербанка, вернуть обратно в виде прибыли.

Дело в том, что акции Сбербанка учтены на балансе Банка России по цене гораздо ниже рыночной. Но продать эти акции Банк России собирается по рыночной цене. Прибыль, которая будет получена в результате сделки, законным образом поступит в бюджет.

Пока точно не известно, какую сумму правительство собирается потратить на покупку акций Сбербанка.

Доля Центрального банка России в уставном капитале ПАО «Сбербанк» составляет 50% плюс одна голосующая акция, в голосующих акциях — 52,32%. Остальными акционерами Сбербанка являются более 8273 юридических и физических лиц. Доля физических лиц в уставном капитале банка составляет около 2,84%, а доля иностранных инвесторов — более 45%. Рыночная стоимость доли акций Сбербанка, находящихся в собственности ЦБ РФ, оценивается в 2,8 трлн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обсуждение передачи акций Сбербанка от Банка России правительству РФ ведется с сентября 2019 года. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже заявила, что переход акций к новому владельцу может быть оформлен только как операция купли-продажи, но никак иначе.