Москва, , 23:06 — REGNUM Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область возглавили рейтинг по количеству участников, приглашенных в полуфиналы конкурса управленцев «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». По итогам дистанционного этапа в очные региональные полуфиналы основного конкурса «Лидеры России» (без учета специализаций) приглашены 2 988 конкурсантов из 83 регионов России. 18 человек представляют зарубежные страны: Беларусь (6 человек), Украину (6 человек) и по одному участнику из Казахстана, Израиля, Польши, Эстонии, Киргизии и Латвии. В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, в ходе которых участники будут состязаться за право выхода в суперфинал. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

"ТОП-10 регионов с наибольшим количеством участников, приглашенных в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» распределились следующим образом: Москва — 458 человек, Санкт-Петербург — 241, Свердловская область — 143, Ставропольский край — 131, Республика Дагестан — 115, Ростовская область — 101, Новосибирская область — 97, Краснодарский край — 96, Московская область — 90 и Приморский край — 76 человек», —уточнил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 355 участников — все, кто заполнил анкету, загрузил видеоинтервью и принял правила дистанционного этапа. Ко второму блоку дистанционного тестирования было допущено 20 232 человека. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы приглашены 2 988 участников.

Региональные полуфиналы пройдут во всех 8 федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО). В каждый из региональных полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ — здесь приглашены 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области. В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

Среди участников, приглашенных в полуфиналы третьего сезона конкурса, 81% мужчин и 19% женщин. Для сравнения, во втором сезоне конкурса в полуфиналы вышли 14,3% женщин, в первом сезоне — 14,8%.

«По количеству участников, приглашенных в полуфиналы, лидирует группа в возрасте от 31 до 35 лет, затем следует возрастная категория от 36 до 40 лет и от 27 до 30 лет. Что касается иностранных участников, по итогам выполнения всех заданий дистанционного этапа конкурса приглашения в полуфиналы получили 18 представителей 8 зарубежных стран. По 6 участников из Республики Беларусь и Украины, по одному конкурсанту из Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии», — добавил Алексей Комиссаров.

По федеральным округам количество полуфиналистов распределилось следующим образом:

1. От Центрального федерального округа на конкурс поступило 81 688 заявок. К очному этапу приглашен 664 участника.

2. От Приволжского федерального округа на конкурс поступило 41 965 заявок. К очному этапу приглашены 335 участников.

3. От Северо-Западного федерального округа на конкурс поступило 29 350 заявок. К очному этапу приглашены 331 участник.

4. От Южного федерального округа на конкурс поступило 20 141 заявка. К очному этапу приглашены 332 участника.

5. От Сибирского федерального округа на конкурс поступило 21 072 заявки. К очному этапу приглашены 332 участника.

6. От Уральского федерального округа на конкурс поступило 21 636 заявок. К очному этапу приглашены 332 участника.

7. От Дальневосточного федерального округа на конкурс поступило 9 644 заявки. К очному этапу приглашены 330 участников.

8. От Северо-Кавказского федерального округа на конкурс поступило 8 334 заявок. К очному этапу приглашены 332 участника.