Москва, , 22:58 — REGNUM Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что с руководством кредитной организации никто не обсуждает вопрос о передаче Банком России пакета акций Сбербанка другой государственной структуре. Об этом Греф заявил в интервью агентству Reuters.

По словам Грефа, он к обсуждению этих вопросов не привлекался. Скорее всего, если вопрос передачи пакета акций Сбербанка от Банка России к другой государственной структуре и обсуждался, то происходило это на уровне Банка России, Министерства финансов и главы правительства.

«Вряд ли кто-то еще будут вовлечен в обсуждение цены», — сказал Греф.

Также глава Сбербанка отметил, что кредитной организации вполне комфортно работать с Банком России в качестве акционера, но если регулятор передаст акции Сбербанка другой государственной структуре, то никаких проблем с этим не будет.

«У нас добрые отношения с правительством и Минфином. Будет проблема переходного периода, если решение будет принято», — подчеркнул Греф.