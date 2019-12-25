Йошкар-Ола, , 22:35 — REGNUM В Йошкар-Оле на базе Республиканской клинической больницы совместно с Марийским государственным университетом открылась референс-лаборатория молекулярно-генетических патологий клетки, единственная в Приволжском федеральном округе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Ультрасовременное оборудование, которым оснащена лаборатория, позволит проводит серьезные научные исследования по выявлению и лечению онкологических заболеваний, сахарного диабета, инфаркта миокарда.

Кроме того, здесь смогут проходить практику студенты Медицинского факультета МарГУ, повышая квалификацию и применяя свои знания на практике.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным статистического сборника Минздрава РФ, в ПФО в 2018 году было зарегистрировано 128 518 онкобольных. Наибольшее число жителей округа с онкологическими заболеваниями наблюдается в Татарии — 16 305 человек, на втором месте Самарская область — 16 241 человек, в Нижегородской области — 16 089 человек.