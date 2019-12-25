Москва, , 22:34 — REGNUM Крупнейший российский банк Сбербанк передал так называемую золотую акцию обратно компании «Яндекс». Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В Сбербанке рассказали, что передача «золотой акции» представителям «Яндекса» состоялась 23 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября правление Сбербанка одобрило сделку по продаже «золотой акции» «Яндекса» обратно этой компании всего за один евро. Именно по такой цене банк приобрел эту акцию в 2009 году.

Напомним, что 20 декабря акционеры «Яндекса» одобрили изменение структуры корпоративного управления. Теперь создан Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), который и будет владеть «золотой акцией» «Яндекса». Данная акция позволит Фонду принимать участие в ряде ключевых решений в «Яндексе».