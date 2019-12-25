Казань, , 21:56 — REGNUM Глава Татарии Рустам Миниханов считает, что удержать молодёжь в сельской местности можно развитой социальной инфраструктурой и созданием рабочих мест с достойной заработной платой. Об этом он заявил в ходе итоговой пресс-конференции, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Если у человека будет своё занятие, которое приносит ему стабильный доход, а в его деревне будет газ, вода, хорошая дорога, то он никуда не уедет», — считает глава региона.

Он добавил, что в уходящем году было реализовано более 40 программ, которые направлены на развитие села. Минниханов уточнил, что программы касались школ, детских садов, сельских клубов, дорог, уличного освещения и водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госсовета Татарии Марат Ахметов, еще будучи в должности главы минсельхоза Татарии, говорил, что в республике наблюдается снижение численности сельчан и их активности. За 20 лет потери составили свыше 100 тыс. человек. На начало 2019 года на селе живут 900 тыс. жителей при общей численности региона 3,898 млн человек.