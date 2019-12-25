Москва, , 21:54 — REGNUM Россельхознадзор приостанавливает сертификацию для поставок в Россию продукции из норвежского лосося и форели, выработанной в странах — членах Евразийского экономического союза. Об этом сообщает 25 декабря пресс-служба надзорного ведомства.

«Россельхознадзор направил в ветеринарные службы стран ЕАЭС письмо с просьбой с 9 января 2020 года обеспечить недопущение поставок на территорию России рыбной продукции, выработанной расположенными в государствах ЕАЭС предприятиями из норвежского сырья (лосось, форель)», — говорится в сообщении.

Как уточяется, данное решение принято в связи с отказом уполномоченного органа Норвегии от инспекции предприятий по производству продукции аквакультуры специалистами Евразийского союза.