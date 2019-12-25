Казань, , 21:45 — REGNUM Татария заинтересована в реализации совместного проекта строительства газоперерабатывающего завода компаниями Газпром и «Сибур». Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

По его словам, до настоящего момента проект технически проработан.

«Строительство данного завода будет выгодно для страны, для Газпрома, для всех. Мы много обсуждали данное решение и занимаем по нему активную позицию», — отметил Минниханов.

Он добавил, что Татария имеет конкурентные преимущества — необходимые мощности и высококвалифицированных специалистов.

Также глава республики отметил, что на территории региона добывается 36 млн тонн нефти, ресурсная база позволяет нарастить этот объем до 40 млн тонн. Однако этот вопрос зависит от договоренностей, которые есть на высшем уровне.

ИА REGNUM напоминает, Россия и, соответственно, российские нефтяные компании участвуют в сделке о сокращении добычи нефти ОПЕК+. На последней встрече в Вене показатель снижения добычи был углублен на 500 тыс. баррелей в сутки. Все участники соглашения в совокупности снижают добычу на 1,7 млн баррелей в сутки. Сделка продлена до конца марта 2020 года. Квота России составляет 300 тыс. баррелей.