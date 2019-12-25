Ижевск, , 21:06 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов провел встречу с президентом группы компаний InfoWatch Натальей Касперской. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

В ходе встречи Бречалов отметил возможную релокацию центра исследований по информационной безопасности и сквозным информационным технологиям InfoWatch в республику. Также он предложил открыть совместную лабораторию в Институте права и безопасности Удмуртского государственного университета, который готовит специалистов в сфере информационной безопасности.

Касперская сказала, что компания рассматривает Удмуртию как территорию, куда можно интегрировать наработки. Она выразила готовность делиться проработанными решениями, локализовать их и обучить сотрудников.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время на территории республики работают около 8,6 тыс. IT-специалистов, оборот компаний этой отрасли составляет около 15 млрд рублей.