25 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Генеральная прокуратура Белоруссии проверила предприятия нефтяной, газовой и химической отрасли республики и выявила грандиозные факты коррупции. Теперь становится ясно, что стоит за невнятными и неаргументированными требованиями компенсаций за хлор в «Дружбе» и повышения нефтетранспортных тарифов.

Константин Григорьев, , 20:47 — REGNUM



Заправка Белнефтехим Abw.by

Белорусы первыми обнаружили повышенное содержание хлорорганики в «Дружбе» и сразу стали кричать о немыслимом ущербе для своих нефтепроводов и оборудования НПЗ. На Мозырском НПЗ заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования: из-за высокого содержания хлорорганики в нефти возникла «высокая коррозионная активность». «Белнефтехим» пожаловался, что хлорорганика привела к повреждению теплообменников, системы гидроочистки и риформинга бензина, из-за чего якобы пришлось менять дорогостоящее оборудование.

Апофеозом вошедших в кураж белорусских нефтехимиков стала подсунутая президенту республики информация о возможной остановке на ремонт нефтепроводов на территории Белоруссии из-за истончения стенок.

Специалисты сразу высказали сомнения в правдивости белорусских заявлений. Чтобы хлорорганика в нефти вызвала коррозию оборудования, такую нефть нужно перерабатывать не один год. За пару дней работы на загрязненной нефти оборудование не могло испортиться.

Фантазии белорусов стали совсем неприличными, когда в декабре выяснилось, что основным загрязняющим веществом в «Дружбе» был не дихлорэтан, как объясняли вначале, а четыреххлористый углерод. Этот растворитель вообще не взаимодействует с металлами, его используют для промывки деталей от масел и даже в качестве смазки в процессе резки металла.

Неудивительно, что Белоруссия до сих не смогла подсчитать ущерб от хлорного загрязнения. Единственная мало-мальски обоснованная претензия — недополученная прибыль от остановки нефтепровода.

И вот всё разъяснилось — генеральная прокуратура Белоруссии проверила предприятия нефтяной, газовой и химической отрасли и выявила там многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства. В пресс-релизе генпрокуратуры сообщается, что за 2017−2019 годы в системе «Белнефтехима» выявлено более 60 преступлений против интересов службы. «Большинство таких противоправных деяний связано со взяточничеством за лоббирование интересов коммерческих структур в ходе процедур закупок», — отмечается в сообщении.

Среди привлеченных к уголовной ответственности — бывшие генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба», заместитель генерального директора ОАО «Нафтан», заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Белшина», иные должностные лица.

Белорусские прокуроры установили факты, когда представители государства — работники «Белнефтехима» получали в подчиненных организациях вознаграждения в нарушение указа президента от 19 февраля 2008 года, которым регулируются вопросы владельческого надзора. В частности, в ОАО «Белшина» представителям государства — отдельным работникам концерна выплатили средства при отсутствии у завода чистой прибыли за первый квартал 2018 года. Аналогичные нарушения вскрыты в ОАО «Завод горного воска».

«В подчиненных организациях не всегда оформляли письменные обязательства о соблюдении государственными должностными лицами антикоррупционных ограничений, а при отобрании таких обязательств — не контролировали их соблюдение», — подчеркивает генпрокуратура, приводя в качестве примера тот факт, что ряд сотрудников ОАО «Могилевхимволокно» в нарушение закона длительное время занимались предпринимательской деятельностью.

По результатам прокурорских проверок в «Белнефтехиме» к дисциплинарной и материальной ответственности привлекли более 35 работников подчиненных организаций.

В свете вскрывшихся фактов стало понятно, что, заявляя о фальшивых ущербах от хлорорганики в «Дружбе», белорусские коррупционеры хотели прикрыть российскими деньгами свои махинации и заодно еще поживиться за счет доверчивых друзей из «Транснефти». Не получилось. Теперь белорусский премьер требует от нефтяников обоснованных расчетов ущерба, который «тавариши» из «Белнефтехима» который месяц пытаются высосать из пальца.

Интересно, что за месяц до инцидента с хлором гендиректор «Гомельтранснефть» Олег Борисенко потребовал сначала увеличения тарифа на транзит более чем на двадцать процентов для защиты экологии, а потом заявил об остановке трубы на капремонт по результатам внутритрубной диагностики. В дальнейшем к этим вопросам белорусская сторона не возвращалась. Вероятно, аресты уменьшили аппетиты, но не заглушили. Уже в этом месяце опять появился необоснованный, как говорят в «Транснефти», запрос на увеличение тарифа более чем на пятнадцать процентов. И, вероятно, следующий шаг — угроза остановки транзита для капремонта. Почему бы и не воспользоваться общими рассуждениями президента Белоруссии на «Эхо Москвы» о возможности транзита нефти из Польши, чтобы еще раз урвать от восточного соседа. Это уже не коррупция, ведь единого государства нет. И угрозы сесть у гендиректора, в отличие от своих предшественников, уже нет. А если всё же уличат — списать всё на излишнее рвение.