Верхний Уфалей, Челябинская область, , 20:12 — REGNUM В Челябинской области градообразующее предприятие Верхнего Уфалея «Уфалейникель» обретёт крупного инвестора. Об этом 25 декабря на «прямой линии» заявил губернатор Алексей Текслер.

По его словам, сейчас с инвестором идут переговоры. Уже в 2020 году станет известно, кто именно зайдёт на площадку и сможет вдохнуть в предприятие и в сам моногород новую жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, о поиске инвестора Текслер объявил летом. Предприятие уже пережило банкротство. Без работы остаются порядка 2500 человек. Добавим, сам город имеет статус ТОСЭР. Правда, он не очень помог муниципалитету.

Читайте ранее в этом сюжете: О судьбе южноуральского «Уфалейникеля»: «Главное — найти инвестора»