Москва, , 19:49 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что экономическому блоку правительства вместе с Центральным банком и Счетной палатой нужно подумать о дополнительных источниках финансирования национальных проектов. Об этом президент России сказал сегодня, 25 декабря, на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин сказал, что нужно очень внимательно продумать целесообразность изменения порогового значения при определении объема нефтегазовых доходов, направляемых в экономику, без ущерба макроэкономическим показателям.

Эта реплика Путина была ответом на доклад главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который в том числе затронул тему финансирования и софинансирования нацпроектов.

«Вопрос, как обеспечить дополнительное финансирование — это, конечно, отдельная тема. Ваша позиция мне тоже известна», — сказал Путин, обращаясь к Кудрину.

Глава государства отметил, что Кудрин считает допустимым небольшое ослабление денежно-кредитной политики, а также изменение черты отсечки при определении объема денег, которые власти могли бы направлять в реальную экономику от нефтегазовых доходов.

Но Путин заметил, что у Кудрина тут получается противоречие с экономическим блоком правительства и, возможно, Банком России.

«Здесь у вас гносеологические противоречия с Минфином, с Минэкономики, да я думаю, что и с Центральным банком. Поэтому здесь нужно просто внимательно, не нанося ущерба макроэкономическим показателям, подумать и — если все мы придём к обоснованным решениям — возможно, предпринять какие-то шаги», — сказал российский лидер.

Кудрин заметил, что это только одна из предлагаемых им мер. На это Путин отметил, что это, конечно же, одна из мер, но это главная мера, которую предлагает Кудрин.

«Одна из мер, да-да. Но эта самая главная, все остальное — это приложение, я это хорошо понимаю», — сказал Путин со смехом.