25 декабря 2019 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 20:05 — REGNUM Декабрьский доклад Банка России звучит оптимистично — ЦБ сохранил свой взгляд на рост российской экономики в 2020—2022 годах. В базовом сценарии ЦБ по-прежнему прогнозирует ускорение на следующий год до 1,5−2,0%.

Флаг России

На чем основаны прогнозы ЦБ? В докладе излагается, что в части ключевых внутренних предпосылок Банк России учитывает на всем прогнозном горизонте действие бюджетного правила, сглаживающего влияние динамики цен на нефть на внутренние экономические условия. При этом в базовом сценарии предполагается, что средства, поступающие в рамках бюджетного правила в ФНБ, продолжат инвестироваться в ликвидные валютные инструменты с низким уровнем риска. Несложно догадаться, что ликвидными валютными инструментами, наверняка, Минфин посчитает валюту США. На мировом рынке не осталось валют, которые нельзя было бы назвать безрисковыми, «благодаря» политике США. На китайской валюте, как известно, Минфин «прогорел». К концу этого года финансовое ведомство вновь приступило к покупке госдолга США, который ничем не подкреплен — США погрязли в долгах. Но понять в этом случае политику нашего российского Минфина может только сам Минфин.

Помимо бюджетного правила на условия проведения денежно-кредитной политики в 2020—2022 годах, как пишется в докладе, также окажут влияние следующие меры правительства Российской Федерации: запланированные изменения в системе налогообложения; комплекс мер по преодолению структурных ограничений российской экономики, в том числе реализация национальных проектов. Среди ключевых мер налоговой политики Банк России принимает во внимание изменение акцизов на отдельные товары, входящие в потребительскую корзину, и проведение в 2019—2024 гг. нефтегазового налогового маневра, вклад которого в годовую инфляцию в 2019—2022 гг. в базовом сценарии, по оценкам Банка России, будет вблизи нуля.

Если разобрать по частям перечисленные ключевые факторы, то совершенно очевидно, что ни один из них не будет способствовать ни росту экономику, ни росту благосостояния граждан. Налоговая политика Минфина, возможно, и продемонстрирует очередные свои успехи, но сомнительно, что рост налоговых доходов бюджета обеспечится не за счет народа. Взять хотя бы нефтегазовый налоговый маневр, который ЦБ рассматривает одним из ключевых факторов и при прогнозировании инфляции. Так, в конце прошлого года в своем аналогичном докладе Банк России сообщал, что в случае роста стоимости барреля до 90 долларов — инфляция ускорится на дополнительные 0,8 п.п., тогда как в случае снижения стоимости ниже 60 долларов — инфляция замедлится, и цены на бензин упадут. Да Бог с ней — с инфляцией, про нее уже слишком много было сказано, в частности ее роли в экономике! Куда интереснее вспомнить, зачем Минфин инициировал введение маневра в нефтегазовой отрасли, и понять, почему ЦБ сейчас прогнозирует на ближайшие несколько лет вклад этого маневра в будущую годовую инфляцию в размере около нуля!!!

Так вот, в середине прошлого года Госдума приняла пакет законов, касающихся этого самого минфиновского маневра. В результате экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, начиная с начала этого года, будут постепенно снижаться в течение шести лет — с действующих 30% до нуля. Но налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при этом увеличивается. Несложно догадаться, что подобная мера кроме как к росту экспорта не приведет. Конечно, за реформой Минфина стоял благой предлог. Ведомство указывало, что деньги от НДПИ полностью идут в федеральный бюджет и по его расчетам дополнительные доходы от налога, таким образом, превысят расходы бюджета при поддержке, оказываемой, в частности, нефтепереработке. Так, по данным Минфина, которые были размещены в комментариях к законопроекту, дополнительные доходы бюджета за счет НДПИ должны составить 10,8 трлн рублей, в то время как потери бюджета от реформы, в том числе за счет поддержки нефтепереработки за один и тот же период оцениваются в 3,4 трлн рублей. Однако, добыча нефти сырой, включая газовый конденсат природный, по данным Росстата, с января по октябрь этого года увеличилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато экспорт вырос за этот же сравниваемый период на 4,4%. Вероятно, говоря о нулевом эффекте от нефтегазового налогового маневра, ЦБ рассчитывает на то, что стоимость барреля будет на том самом уровне, который не приведет к инфляции или даже знает и уверен в размере этой стоимости. При низкой цене, естественно, экспорт невыгоден, но снижение экспортных пошлин будет способствовать распродаже ресурсов, причем, заметьте, по невысокой стоимости. Что касается НДПИ, то уже совершенно неважно, в каком объеме доходы бюджета прирастут от данного налога, поскольку дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, направляются не в бюджет, а в резервный фонд. Насколько важен объем резервного фонда для экономики? Безусловно, важен, но для экономики ли России? Ведь пока совершенно непонятно, на что пойдут накопления ФНБ, кроме как на вложения опять же в экономику других стран — на скупку валюты. Вот потому ЦБ и не ожидает инфляции от заявленного Минфином в прошлом году эффекта роста доходов бюджета от нефтегазового налогового маневра. Не окажут эти доходы эффекта на экономику страны. При этом, подчеркнем, что легкодоступные для добычи ресурсы иссякают. Не секрет, что России предстоит перейти к более глубокой, сложной добыче, которая требует значительных инвестиций и опять же не секрет, что часть расходов будет нести государство. Так что, возможно, дополнительные доходы могут вернуться в нефтегазовую отрасль в виде поддержки отрасли, пусть, конечно, и не все.

Напомним, банк принял также во внимание факт налоговой политики, предусматривающий, цитирую: «изменение акцизов на отдельные товары, входящие в потребительскую корзину»! И вот что хочется отметить: подакцизными товарами у нас в стране считается ограниченный перечень продукции. Такой же ограниченной является потребительская корзина. В докладе имеется примечание, что речь ведется «об алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также об основных видах моторного топлива, табаке и других видах продукции». Так вот, подакцизных товаров в соответствии с Федеральным законом о потребительской корзине в целом по Российской Федерации, вступившим в силу с 1 января 2013 года и действующим до 31 декабря 2020 года включительно, в потребительской корзине нет! Если конечно, не считать транспортные расходы, на стоимость которых может влиять топливо как подакцизный товар. Но заложенная в этой корзине стоимость транспортных расходов настолько мизерна, что Банк России мог бы и не учитывать ее в своих прогнозах. ЦБ не знал об этом или далек от реальности?

За счет чего же ЦБ рассчитывает на рост экономики? Основной вклад, по утверждению Банка России, в увеличение темпов роста экономики внесет повышение государственных (!) инвестиционных расходов, обусловленное переходом к активной фазе реализации национальных проектов. В этих условиях годовой темп прироста валового накопления основного капитала в 2020 г. увеличится до 3,5−4,5%, что в свою очередь отразится на динамике физического объема импорта, годовой темп прироста которого увеличится до 3,0−3,5%. Росту экономики в 2020 г. будет также способствовать некоторое оживление потребительского спроса на фоне улучшения динамики доходов населения, в том числе за счет роста реальных заработных плат (как в частном, так и бюджетном секторах). Это проявится в увеличении годового темпа прироста расходов на конечное потребление домашних хозяйств до 2,0−2,5% (в 2019 г.: 1,5−2,0%).

Утверждения о росте доходов граждан, пожалуй, стоит опустить. Да, есть такая цель, наличие проблемы признал и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что денег раздавать не будут, рост доходов должен обеспечить рост ВВП. А с чего вдруг должен вырасти ВВП, причем буквально в течение года, пока не ясно. Впрочем, как и непонятно, по какой причине ЦБ ожидает скорого, судя по озвученному скачку роста экономики уже в следующем году, положительного эффекта от реализации нацпроектов. Практика этого года показала, что «органы пищеварения» экономики из-за ее хронического недоедания, издевательств, отложения жира в бока ФНБ, перестали слажено работать!!! И то, что ЦБ называет инвестициями бюджетные деньги, взятые в виде налогов из карманов по большей части граждан и юрлиц, к коим не отношу финансовые и нефтегазовые организации, и теперь вновь возвращаемые в экономику, нельзя назвать инвестициями, тем более способствующими росту. Минимум на что они сейчас способны — это поддержать имеющиеся темпы, и то сомнительно! Тем более рост импорта, прогнозируемый ЦБ, предполагает, что часть этих государственных инвестиций опять же уйдет за рубеж — на покупку, например, оборудования, технологий, и др. товаров для реализации нацпроектов.

На случай несостоятельности прогноза у ЦБ предусмотрены внешнеполитические факторы, в принципе, которые как причина — всегда беспроигрышный вариант при неудачах, особенно, когда экономика продолжает сохранять от них зависимость. Нельзя не отметить, что еще одним из факторов ЦБ называет экономическую политику правительства — тоже, по сути, безоговорочная причина, которой ЦБ активно педалировал весь этот год, чаще — в спорах с министром экономики Максимом Орешкиным. В числе причин и демографические тенденции. Не обошлось в докладе и без «оговорки», мол, определяющим фактором для роста экономики в 2021—2022 годах, помимо бюджетной политики, будет являться накопительный положительный эффект от реализации нацпроектов в случае (!) их успешной реализации.