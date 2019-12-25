Тбилиси, , 19:36 — REGNUM Тарифы на природный газ в Грузии в течение последующих трех лет меняться не будут, заявляет Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения. На публичном заседании 25 декабря комиссия впервые установила новые долгосрочные тарифы на период 2020—2022 годов и подчеркнула, что ни в одном случае тариф на газ для компаний и потребителей не повысился, а, наоборот, понизился.

В частности, потребительский тариф для абонентов ООО «Тбилиси Энерджи» (которая стала правопреемником компании «Казтрансгаз Тбилиси» и ныне снабжает газом жителей столицы Грузии) понизится на 0,002 тетри и с 1 января будущего года в течение 3 лет будет составлять 46,137 тетри за 1 кубометр.

Потребительский тариф для абонентов ООО «Варкетилайри» уменьшится с 48,690 тетри до 48,678 тетри за кубометр. Абоненты ООО «Энергосоюз» с будущего года в течение 3 лет будут платить 49,444 тетри за кубометр вместо нынешних 49,526 тетри.

Самым высоким оказался потребительский тариф для абонентов ООО «Сачхерегаз», который составит с 1 января будущего года 51,415 тетри за кубометр, но и он будет ниже нынешнего — 512,447 тетри за кубометр.

Комиссия также определила предельные тарифы на поставку, распределение и транспортировку для всех четырех газораспределительных компаний, которыми эти компании должны руководствоваться в течение следующих 3 лет.