Москва, , 19:33 — REGNUM Финансированию социальной сферы должно быть уделено особое внимание, заявил 25 декабря российский президент Владимир Путин на заседании по нацпроектам.

Глава государства отметил, что особого внимания требуют здравоохранение, образование, наука, — «это очевидно». Стране, где здравоохранение или образование на низком уровне, не до инноваций.

Путин «Безусловно, это одно из ключевых направлений».

Напомним, российские власти подводят итоги года по реализации национальных проектов, среди которых «Наука», «Здравоохранение», «Образование».

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