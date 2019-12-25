Москва, 25 декабря 2019, 19:33 — REGNUM Финансированию социальной сферы должно быть уделено особое внимание, заявил 25 декабря российский президент Владимир Путин на заседании по нацпроектам.
Глава государства отметил, что особого внимания требуют здравоохранение, образование, наука, — «это очевидно». Стране, где здравоохранение или образование на низком уровне, не до инноваций.
Напомним, российские власти подводят итоги года по реализации национальных проектов, среди которых «Наука», «Здравоохранение», «Образование».
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