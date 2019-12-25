Москва, , 19:29 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что ситуация в российской экономике в целом удовлетворительная. Об этом глава государства заявил сегодня, 25 декабря, на встрече с представителями крупного российского бизнеса.

По словам Путина, совокупность макроэкономических показателей дает основание утверждать, что ситуация в российской экономике в целом удовлетворительная. Российский лидер отдельно отметил устойчивость курса рубля.

Напомним, что глава государства традиционно в конце года проводит встречу с представителями крупного российского бизнеса.