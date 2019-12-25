Москва, , 19:17 — REGNUM В 2020 году саммиты ШОС и БРИКС пройдут 21 — 23 июля в Санкт-Петербурге, сообщили 25 декабря в пресс-службе «Росконгресса».

Напомним, в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Россия в 2019 и 2020 гг. является председателем. О том, что в 2020 г. саммиты пройдут в России, известно с 2016 г., место проведение определено в 2019 г. августовским президентским указом.

Членами ШОС, помимо России и Китая, являются Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

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