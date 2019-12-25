Москва, , 19:17 — REGNUM Ситуация в российской экономике подходит для того, чтобы демонстрировать на этой базе хорошие результаты. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин навстрече с представителями российского бизнес-сообщества.

«Ситуация в экономике удовлетворительная. Сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация. На низком уровне находится инфляция, безработица. Устойчив и курс национальной валюты. В общем, всё это хорошие очень предпосылки для достижения больших результатов, которые можно на этой базе демонстрировать», — заявил Путин.