Москва, , 19:16 — REGNUM В России любые разговоры о малом бизнесе всегда будут попадать в ту же категорию, что и реплики про «институциональную среду», «деловые настроения», «инвестиционный климат» и остальные неформализуемые мифологемы, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Малый бизнес давно стал частью символа веры целого ряда либеральных и правительственных экспертов. Начинает казаться, что достаточно его всячески развивать и поддерживать, чтобы сделать серьёзную заявку на экономическое и мировое лидерство. Но как это можно сделать? Есть несколько путей, — сказал эксперт. — Первый: государство может размещать заказы на оказание услуг, за которые будут конкурировать как раз малые предприятия. Второй: государство может способствовать тому, чтобы у непосредственных клиентов малого бизнеса в карманах оставалось больше денег. Ведь услугами всяких кафе, ателье, ресторанчиков и пирожковых пользуются в основном граждане, живущие на усреднённые трудовые доходы».

Однако, как подчеркнул Григорьев, оба этих варианта идут вразрез с доминирующей идеологией экономической политики — тратить средства нельзя, их надо накапливать «на чёрный день». При таких раскладах, как полагает эксперт, любые разговоры о малом бизнесе всегда будут попадать в ту же категорию, что и реплики про «институциональную среду», «деловые настроения», «инвестиционный климат» и остальные неформализуемые мифологемы. По крайней мере до тех пор, пока целью правительства не станет реальный, а не воображаемый экономический рост.

Напомним, как сообщалось ранее, в интервью Forbes аудитор Счётной палаты Данил Шилков заявил, что в поддержку МСП в последние годы были вложены значительные средства, но масштабы влияния на развитие бизнеса этих конкретных мер оценить невозможно, их эффективность «не очевидна».