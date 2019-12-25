Москва, 25 декабря 2019, 19:16 — REGNUM В России любые разговоры о малом бизнесе всегда будут попадать в ту же категорию, что и реплики про «институциональную среду», «деловые настроения», «инвестиционный климат» и остальные неформализуемые мифологемы, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM.
Однако, как подчеркнул Григорьев, оба этих варианта идут вразрез с доминирующей идеологией экономической политики — тратить средства нельзя, их надо накапливать «на чёрный день». При таких раскладах, как полагает эксперт, любые разговоры о малом бизнесе всегда будут попадать в ту же категорию, что и реплики про «институциональную среду», «деловые настроения», «инвестиционный климат» и остальные неформализуемые мифологемы. По крайней мере до тех пор, пока целью правительства не станет реальный, а не воображаемый экономический рост.
Напомним, как сообщалось ранее, в интервью Forbes аудитор Счётной палаты Данил Шилков заявил, что в поддержку МСП в последние годы были вложены значительные средства, но масштабы влияния на развитие бизнеса этих конкретных мер оценить невозможно, их эффективность «не очевидна».