Бишкек, , 19:04 — REGNUM В период 2017 — 2019 годов количество утерянных гражданами Киргизии паспортов выросло до 160 тысяч, передает «Kaktus.media» со ссылкой на официальные данные государственной регистрационной службы сегодня, 25 декабря.

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Кроме того, за последние три года свыше 12 тысяч киргизстанских паспортов оформлены как испорченные.

В ведомстве отмечают, что в 2017 году изготовлена 901 тысяча паспортов, в 2018 году — 916 тысяч, а с начала 2019 года — более 950 тысяч.

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